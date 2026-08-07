UP Politics: बीजेपी सांसद पर FIR! डकैती और जानलेवा हमले में मुकेश राजपूत पर केस दर्ज

सबसे बड़ा वाकया 7 सितंबर, 2025 को हुआ। रीना ने किसी विवाद के बाद फर्जी वीडियो बनवाकर मायके फोन किया। उसी शाम करीब आठ बजे सांसद के इशारे पर दर्जनों हथियारबंद लोग घर के चारों तरफ जमा हो गए। परिवार के ज्यादातर सदस्य डरकर भाग निकले, लेकिन बुजुर्ग लक्ष्मण सिंह ऊपर वाले मंजिल पर फंस गए। हमलावरों ने कटर से लोहे के दरवाजे और ताले काट दिए। लक्ष्मण सिंह ने अपनी लाइसेंसी रायफल से रातभर अपनी रक्षा की और बार-बार पुलिस को फोन करते रहे। लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंची।

अगली सुबह उल्टा पुलिस ने उनके दूसरे बेटे राजेश को पकड़ लिया और रायफल जब्त करके चालान कर दिया। जब कैंसर से पीड़ित बेटी प्रीति और पत्नी जानकी देवी घर पहुंचीं तो आरोपियों ने उन्हें लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटा। फिर अलमारी और बक्सों के ताले तोड़कर करीब 50 लाख रुपये नकद, गहने, मकान के कागजात, मुकदमे की फाइलें, चेकबुक, पासबुक और पढ़ाई के सर्टिफिकेट सब लूट ले गए। सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए और डीवीआर भी उखाड़ ले गए।