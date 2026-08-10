कांवड़ यात्रा के दौरान हादसे: मैनपुरी के देवर-भाभी को ट्रक ने रौंदा, कन्नौज के विवेक बाथम की भी गई जान

उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से देवारा थाना क्षेत्र के खाकेलाल गांव से 30 कावड़ियों का जत्था कावड़ लेकर वाहन से निकला था। फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र स्थित हवाई पट्टी के पास एक एक मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार 16 वर्षीय ऋषभ और उसकी भाभी 30 वर्षीय गिरिजा देवी सड़क की तरफ गिर गए। उसी समय पीछे से आ रहे ट्रक में दोनों को रौंद दिया। जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना में 15 वर्षीय पायल और 16 वर्षीय सागर भी घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए मोहम्मदाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।