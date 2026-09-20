सीएम योगी ने 912 युवाओं को दी बधाई, बोले- यूपी पुलिस को मिलेगी नई ऊर्जा और सामर्थ्य

सीएम योगी (IANS Photo)
UP Police:उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी का इंतजार कर रहे 912 चयनित युवाओं के लिए रविवार का दिन खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र वितरित करेंगे। इनमें पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से लिपिक संवर्ग सीधी भर्ती साल 2023 के तहत 912 युवाओं का चयन किया गया है। कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना समेत अन्य लोग मौजूद रहेंगे।
रविवार 20 सितंबर को लोकभवन में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ चयनित अभ्यर्थियों को अपने हाथों से नियुक्ति-पत्र देंगे। कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना समेत अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। नियुक्ति-पत्र वितरण के साथ चयनित युवाओं की पुलिस विभाग में नई जिम्मेदारी की औपचारिक शुरुआत होगी। इस मौके पर चयनित अभ्यर्थियों के लिए यह दिन खास रहेगा। नियुक्ति मिलने के बाद उन्हें पुलिस विभाग में अपने पद की जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिलेगा।
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से लिपिक संवर्ग सीधी भर्ती साल 2023 के तहत चयन प्रक्रिया पूरी की गई है। इसमें पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पद शामिल हैं। कुल 912 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र मिलने के बाद संबंधित पदों पर अपनी सेवाएं देने का मौका मिलेगा।
इन पदों के लिए चयन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की प्रक्रिया के तहत किया गया है। सरकार के मुताबिक पूरी भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। चयन के बाद अब अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में चयनित युवाओं को विभागीय जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलेगा।
नियुक्ति-पत्र मिलने के बाद 912 चयनित युवाओं की पुलिस विभाग में नई पारी शुरू होगी। नियुक्ति कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में अलग-अलग सरकारी विभागों में चयनित युवाओं को नियुक्ति देने की प्रक्रिया का हिस्सा है। पुलिस विभाग में चयनित इन युवाओं को रविवार को नियुक्ति-पत्र मिलने के बाद उनकी विभागीय सेवाएं शुरू होंगी। इससे विभाग में नए कर्मचारियों की तैनाती होगी और चयनित युवाओं को अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर मिलेगा।
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