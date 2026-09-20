सीएम योगी ने 912 युवाओं को दी बधाई, बोले- यूपी पुलिस को मिलेगी नई ऊर्जा और सामर्थ्य

UP Police:उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी का इंतजार कर रहे 912 चयनित युवाओं के लिए रविवार का दिन खास होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ स्थित लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति-पत्र वितरित करेंगे। इनमें पुलिस उपनिरीक्षक (गोपनीय), सहायक उपनिरीक्षक (लिपिक) और सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के पदों पर चयनित अभ्यर्थी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से लिपिक संवर्ग सीधी भर्ती साल 2023 के तहत 912 युवाओं का चयन किया गया है। कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना समेत अन्य लोग मौजूद रहेंगे।