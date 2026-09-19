UP Elections: परिसीमन की आहट के बीच यूपी में सियासी बिसात, बूथ से गठबंधन तक दलों ने कसी कमर

इसी बीच राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा परिसीमन का मुद्दा भी यूपी की चुनावी राजनीति से जुड़ गया है। परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों पर केंद्र की अगली कार्रवाई का असर भविष्य की लोकसभा सीटों और राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर पड़ेगा। फिलहाल भाजपा नेतृत्व ने परिसीमन पर अंतिम फैसला नहीं किया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक एक मत यह है कि यूपी विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से बचना चाहिए। इसकी बड़ी वजह यह है कि पार्टी आगामी विस चुनाव को तत्काल राजनीतिक प्राथमिकता मान रही है और अगले लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय दलों से अपने रिश्ते खुले रखना चाहती है। यूपी में इसका असर सिर्फ भाजपा तक सीमित नहीं है। आगामी विस चुनाव की तैयारी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों के सामने अब सीट, समाज और संगठन तीनों को एकसाथ साधने की चुनौती है।