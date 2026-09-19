SP सांसद राम शिरोमणि वर्मा बोले- चुनाव नजदीक आते ही BJP सरकार नौकरी के वादे करती है, इस बार नहीं चलेगा दांव

Uttar Pradesh Election: उत्तर प्रदेश में साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा सांसद चौधरी राम शिरोमणि वर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए चुनाव के समय नौकरी और बड़े-बड़े वादे करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हर बार चुनाव आते ही BJP सरकार बड़ी संख्या में नौकरियां देने की घोषणाएं करती है और इस बार प्रदेश की जनता उसकी चाल समझ चुकी है। राम शिरोमणि वर्मा ने दावा किया कि इस बार नौकरी देने या पैसा बांटने से सरकार नहीं बनेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।