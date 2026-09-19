UP में ग्रामीण पर्यटन को मिलेगी रफ्तार, 31 होम-स्टे संचालकों को मिला हुनर का मंत्र

ऐसे में 31 संचालकों का यह प्रशिक्षण संख्या के लिहाज से भले ही छोटा हो, लेकिन ग्रामीण पर्यटन को पेशेवर तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में इसे एक प्रशिक्षण मॉडल के रूप में देखा जा सकता है। आने वाले समय में ऐसे प्रशिक्षणों के माध्यम से अधिक संचालकों को पर्यटन बाजार, डिजिटल तकनीक और आधुनिक आतिथ्य सेवाओं से जोड़ने की संभावना है। ‘विजिट माय स्टेट’ अभियान के साथ होम-स्टे नेटवर्क को जोड़ने का मकसद प्रदेश के पर्यटन अनुभव को शहरों से गांवों तक ले जाना है। यदि स्थानीय संसाधनों, आधुनिक प्रबंधन और बेहतर आतिथ्य का संतुलन कायम होता है तो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी विकसित हो सकते हैं।