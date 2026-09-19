UP Weather Alert: बहराइच-लखीमपुर में मौसम का ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं संग भारी बारिश की चेतावनी जारी

अलर्ट में विशेष रूप से तेज हवाओं को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। सामान्य तौर पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं खुले स्थानों पर असुविधा पैदा कर सकती हैं, जबकि झोंकों के साथ गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने पर कमजोर पेड़ों, होर्डिंग, टीन शेड और अस्थायी ढांचों को नुकसान का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे मौसम में लोगों को अनावश्यक रूप से खुले स्थानों पर निकलने से बचने की सलाह दी जाती है। घर से बाहर रहने वाले लोगों को मौसम बिगड़ने पर सुरक्षित स्थान की ओर जाने में देरी नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से बाजार, खेत, सड़क किनारे और खुले मैदानों में मौजूद लोगों को तेज हवा और बिजली चमकने के दौरान अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी।