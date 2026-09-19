करुणेश राय बने उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, बोले- किसानों की समस्याओं की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे

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Karunesh Rai Kisan Morcha State President Appointment:उत्तर प्रदेश की राजनीति और संगठनात्मक ढांचे में देवरिया जिले के एक युवा चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। भारतीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक जनता पार्टी ने संगठन का विस्तार करते हुए पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के सखनी गांव निवासी करुणेश राय को उत्तर प्रदेश जनता किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह ने उनके मनोनयन की आधिकारिक घोषणा की है जिसके बाद उनके समर्थकों और शुभचिंतकों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।
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