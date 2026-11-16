विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पुलिस की तैनाती में बदलाव, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज प्रभावित

डीआईजी कार्यालय के मुताबिक, लखनऊ मुख्यालय की ओर से 29 अक्टूबर को जारी निर्देश के क्रम में यह कार्रवाई की गई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन निरीक्षकों का तबादला किया गया है, जिनकी एक ही जिले में पिछले चार साल के दौरान तीन साल की तैनाती 31 मई 2027 तक पूरी हो रही है। चारों जिलों से मिली सूचनाओं के आधार पर तबादला सूची तैयार की गई है। इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान पुलिस व्यवस्था को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना है।