यूपी चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दांव, 34 विधानसभा सीटों पर प्रभारी घोषित

चंद्रशेखर आजाद (Photo IANS)
Uttar Pradesh Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने विधानसभा प्रभारियों की तीसरी सूची जारी की है। इसमें 34 सीटों पर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इस सूची की खास बात यह है कि सभी नाम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज से हैं। इनमें 17 दलित, 9 मुस्लिम और 8 ओबीसी वर्ग के नेता शामिल हैं। यह सूची ऐसे समय आई है, जब पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन किया है।
चंद्रशेखर आजाद ने तीसरी सूची में पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक के विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रभारियों के नाम घोषित किए हैं। राजनीतिक दलों में विधानसभा प्रभारियों को आगे चलकर टिकट दिए जाने की संभावना रहती है। बहुजन समाज पार्टी में भी पहले विधानसभा प्रभारी बनाए जाते रहे हैं और बाद में कई बार उन्हीं नेताओं को चुनाव मैदान में उतारा जाता है।
आजाद समाज पार्टी भी इसी तरह चुनाव से पहले नेताओं को जिम्मेदारी दे रही है। इससे उन्हें अपने क्षेत्र में संगठन मजबूत करने और चुनाव की तैयारी के लिए समय मिल सकेगा।
तीसरी सूची में जातीय समीकरण पर खास ध्यान दिया गया है। पार्टी की ओर से घोषित सभी 34 नाम PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज से हैं। इनमें अनुसूचित जाति के 17, मुस्लिम समाज के 9 और ओबीसी वर्ग के 8 नेता शामिल हैं। सूची में ब्राह्मण, ठाकुर या सामान्य वर्ग का कोई नाम नहीं है।
असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन के ऐलान के बाद आजाद समाज पार्टी की यह पहली सूची है। दोनों दलों ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए साथ आने की घोषणा की है, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे की जानकारी सामने नहीं आई है। यह साफ नहीं है कि AIMIM कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आजाद समाज पार्टी कितनी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।
|जिला
|विधानसभा सीट
|प्रभारी
|जिला
|विधानसभा सीट
|प्रभारी
|मुजफ्फरनगर
|पुरकाजी (सुरक्षित)
|विनय रतन सिंह
|सहारनपुर
|रामपुर मनिहारान (सुरक्षित)
|कमल सिंह वालिया
|मुरादाबाद
|कुंदरकी
|डॉ. शकील अहमद
|गाजियाबाद
|गाजियाबाद
|पुष्पेन्द्र जाटव
|गौतम बुद्ध नगर
|जेवर
|उमेश भाटी देवटा
|बुलंदशहर
|शिकारपुर
|रशीद खान
|अलीगढ़
|छर्रा
|जितेन्द्र सिंह लोधी
|आगरा
|आगरा साउथ
|जावेद कुरैशी
|आगरा
|आगरा नॉर्थ
|अर्जुन दिवाकर
|आगरा
|खेरागढ़
|भूपेन्द्र कुशवाहा
|कासगंज
|कासगंज
|एड. प्रमोद कुमार
|कासगंज
|अमांपुर
|हरिओम लोधी
|बरेली
|नवाबगंज
|डॉ. नाजिया अंसारी
|बरेली
|बरेली
|मो. शरीफ अल्वी
|पीलीभीत
|पूरनपुर (सुरक्षित)
|प्रेम गौतम
|शाहजहांपुर
|ददरौल
|महेश वर्मा लोधी
|लखीमपुर खीरी
|कस्ता (सुरक्षित)
|सुषमा राज
|लखीमपुर खीरी
|मोहम्मदी
|एड. शहीम खान
|सीतापुर
|महमूदाबाद
|पूजा वर्मा
|उन्नाव
|पुरवा
|राजू अंबेडकर
|कन्नौज
|कन्नौज (सुरक्षित)
|सुनील दिवाकर
|कानपुर देहात
|रसूलाबाद (सुरक्षित)
|बबली गौतम (शशिबाला)
|कानपुर देहात
|अकबरपुर रनिया
|धर्मेन्द्र कुमार कमांडो
|कानपुर नगर
|बिल्हौर (सुरक्षित)
|अल्का गौतम
|कानपुर नगर
|कल्याणपुर
|विष्णु कुमार सविता
|जालौन
|माधौगढ़
|श्रीप्रकाश राठौर
|झांसी
|झांसी नगर
|संतोष फौजी
|ललितपुर
|महरौनी (सुरक्षित)
|एड. हरीश सिंह
|प्रयागराज
|सोरांव (सुरक्षित)
|शिव बाबू सरोज
|बस्ती
|कप्तानगंज
|मोहम्मद इफ्तिखार
|देवरिया
|रामपुर कारखाना
|मोह. अफरोज खान
|आजमगढ़
|दीदारगंज
|नदीम अख्तर
|जौनपुर
|शाहगंज
|प्रो. ज्ञानेन्द्र कुमार
|वाराणसी
|अजगरा (सुरक्षित)
|संदीप कुमार बाबा
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