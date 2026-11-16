यूपी चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद का बड़ा दांव, 34 विधानसभा सीटों पर प्रभारी घोषित

Uttar Pradesh Politics: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने विधानसभा प्रभारियों की तीसरी सूची जारी की है। इसमें 34 सीटों पर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। इस सूची की खास बात यह है कि सभी नाम पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज से हैं। इनमें 17 दलित, 9 मुस्लिम और 8 ओबीसी वर्ग के नेता शामिल हैं। यह सूची ऐसे समय आई है, जब पार्टी ने असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ गठबंधन किया है।