‘ओपी राजभर दलित विरोधी रहे हैं’, ओवैसी के बयान पर सपा नेता का पलटवार, बोले- BJP सरकार में दलितों का अपमान हुआ

सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद (Photo ANI)
PDA Conference: उत्तर प्रदेश में दलित सम्मेलन को लेकर समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आगरा में होने वाले पीडीए सम्मेलन से पहले प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने उन पर निशाना साधा। उन्होंने रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की। वहीं, सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने राजभर के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें दलित विरोधी बताया। उन्होंने भाजपा सरकार पर भी दलितों का अपमान करने और उन पर अत्याचार करने वालों का साथ देने का आरोप लगाया।
राजभर के ट्वीट पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने जवाब दिया। उन्होंने भाजपा और प्रदेश सरकार में मंत्री ओमप्रकाश राजभर पर दलितों के अपमान और अत्याचार करने वालों का साथ देने का आरोप लगाया। फखरुल हसन ने कहा कि लखनऊ में एक दलित को पेशाब चटवाने के मामले में भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगे थे। उन्होंने कहा कि रामजी लाल सुमन के खिलाफ भी लोग इसलिए रहे, क्योंकि वह दलित हैं। सपा प्रवक्ता ने ओपी राजभर को दलित विरोधी बताते हुए कहा कि दलितों पर अत्याचार करने वाले लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं।
इस बीच सपा प्रवक्ता ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के अखिलेश यादव पर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। फखरुल हसन ने कहा कि ओवैसी का कोई भी सवाल भाजपा से नहीं होता है, एक राजनीतिक दल जिसके अध्यक्ष हैदराबादी अब्दुल हैं वो यूपी आते हैं, जहां चुनाव होता है वहां टूरिस्ट के रूप में जाते हैं, घूमते हैं। वो सवाल सत्ता से नहीं पूछते हैं। उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय आते हैं, लेकिन भाजपा से सवाल नहीं करते। सपा प्रवक्ता के मुताबिक, ओवैसी को सत्ता से सवाल पूछने चाहिए।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आज आगरा में दलित सम्मेलन है। इस सम्मेलन को लेकर ओमप्रकाश राजभर ने एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि सुना है कि आज आप आगरा में पीडीए के 'डी' का सम्मेलन करा रहे हैं। राणा सांगा का अपमान कर हिंदुओं का करने वाले रामजीलाल सुमन भी मंच पर होंगे। उसी मंच से आप लंबी लंबी घोषणाएं करेंगे। लेकिन, उस मंच से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और कांशीराम पर आपकी ओछी टिप्पणियों और अपमान के लिए खुद माफी मागिएगा। सुमन से भी कहिएगा कि राणा सांगा वाले बयान के लिए शाष्टांग होकर पूरे हिंदू समाज से माफी मांगें।
राजभर ने अपने पोस्ट में अखिलेश यादव से बाबा साहब भीमराव आंबेडकर और कांशीराम को लेकर की गई टिप्पणियों पर भी माफी मांगने को कहा। साथ ही उन्होंने रामजी लाल सुमन से राणा सांगा पर दिए बयान के लिए पूरे हिंदू समाज से माफी मांगने की मांग की।
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