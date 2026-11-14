68,500 Teacher Recruitment: 75वें दिन भी जारी रहा धरना, दो अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे

आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि 2018 में शुरू हुई 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती से जुड़ा मामला उनके जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी आरक्षण विसंगति को लेकर उनका विवाद खत्म नहीं हुआ। इस दौरान कई अभ्यर्थियों ने संबंधित विभागों, आयोगों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी बात रखी, लेकिन उन्हें अब तक अपेक्षित राहत नहीं मिली। उनका कहना है कि नौकरी की उम्मीद में उन्होंने वर्षों तक तैयारी की और भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। अब इतने लंबे समय बाद भी नियुक्ति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस कारण कई अभ्यर्थियों के सामने आर्थिक और पारिवारिक चुनौतियां भी खड़ी हो गई हैं। कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि लंबे समय से रोजगार नहीं मिलने के कारण उनके परिवार भी परेशानी का सामना कर रहे हैं।