‘चच्चा और रामपुर वाले चचाजान में क्या डील हुई?’ ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, बोले- अपने घर और वर्करों पर ध्यान दीजिए

Uttar Pradesh Political News: उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के रिश्तों को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। गाजियाबाद की डासना जेल में शिवपाल यादव की आजम खान से मुलाकात के बाद कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर दो खेमे बन चुके हैं। राजभर ने अखिलेश को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें अपने घर और पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने शिवपाल और आजम खान की मुलाकात को लेकर भी कई सवाल उठाए।