यूपी चुनाव 2027: योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा, एक महीने तक वोटर जोड़ने में जुटें, अखिलेश ने घेरा

लखनऊ में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और सभी जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) को लेकर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में एसआईआर (SIR) के बाद 17 नवंबर से SSR की प्रक्रिया शुरू होनी है। बीजेपी ने इसके लिए अगले एक महीने का रोडमैप तैयार किया है। पार्टी जिलाध्यक्षों को बूथ स्तर पर छूटे हुए मतदाताओं की पहचान करने और उनके नाम जुड़वाने की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगले एक महीने तक दूसरे काम छोड़कर वोटर बनाने के अभियान पर ध्यान दें।