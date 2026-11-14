यूपी चुनाव 2027: योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा, एक महीने तक वोटर जोड़ने में जुटें, अखिलेश ने घेरा

सीएम योगी (Photo ANI)
UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी ने मतदाता सूची में ज्यादा से ज्यादा नाम जुड़वाने के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हुई पार्टी की बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं को अगले एक महीने तक वोटर लिस्ट में छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़वाने के अभियान में जुटने का निर्देश दिया। पार्टी का खास फोकस महिला, युवा और सरकारी योजनाओं के लाभार्थी मतदाताओं पर रहेगा। इसके लिए बूथ स्तर पर अभियान चलाने के साथ डिजिटल तकनीक और स्थानीय स्तर पर काम करने वाले लोगों की मदद भी ली जाएगी।
लखनऊ में हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और सभी जिलों के जिलाध्यक्ष शामिल हुए। बैठक में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) को लेकर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश में एसआईआर (SIR) के बाद 17 नवंबर से SSR की प्रक्रिया शुरू होनी है। बीजेपी ने इसके लिए अगले एक महीने का रोडमैप तैयार किया है। पार्टी जिलाध्यक्षों को बूथ स्तर पर छूटे हुए मतदाताओं की पहचान करने और उनके नाम जुड़वाने की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगले एक महीने तक दूसरे काम छोड़कर वोटर बनाने के अभियान पर ध्यान दें।
शुक्रवार को हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से ऐसे लोगों के नाम दोबारा जुड़वाने के लिए तेजी से काम करने को कहा। सीएम योगी ने महिला और युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले SSR नाम जुड़वाने का आखिरी मौका है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को अभी से पूरी ताकत के साथ अभियान में जुटना होगा।
वहीं, सीएम योगी के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे मुख्यमंत्री की साजिश बताया और कहा कि यह बयान किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है। अखिलेश यादव ने सवाल किया कि संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री इस तरह का बयान कैसे दे सकते हैं। उन्होंने यह भी पूछा कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी कैसे दी। उनके मुताबिक, इस पूरे मामले में कई सवाल खड़े होते हैं।
अखिलेश यादव के आरोपों के बाद बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी नेताओं का कहना है कि अखिलेश चुनाव आयोग के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने शासनकाल की कानून-व्यवस्था पर भी जवाब देना चाहिए। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव के शासनकाल में हुई कथित गुंडागर्दी और कानून-व्यवस्था के मुद्दे को उठाकर उन्हें घेर रही है।
बीजेपी इस बार वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए डिजिटल माध्यम का भी इस्तेमाल करेगी। पार्टी कार्यकर्ता कमल साथी ऐप के जरिए मतदाताओं से संपर्क करेंगे और उन्हें नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में मदद करेंगे। इसके अलावा बूथ और विधानसभा स्तर का डेटा डाउनलोड किया जाएगा। इससे डिजिटल तरीके से यह जानकारी रखी जाएगी कि किस क्षेत्र में कितने नए नाम जुड़वाए गए हैं। नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे।
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