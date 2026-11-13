Chhath Puja 2026: छठी मैया की पूजा में चांदी की चमक! सर्राफा बाजार ने तैयार किया खास कलेक्शन

छठ महापर्व के मौके पर विनोद ज्वेलर्स में चांदी के दीपक, चंचलनी, सिंदूरदानी, मांग टीका, लोटा और चांदी के सिक्कों की विशेष रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा छठी मैया की पूजा से संबंधित कई अन्य पारंपरिक सामान भी रखे गए हैं। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए छोटे से लेकर बड़े आकार तक अलग-अलग डिजाइन तैयार किए गए हैं। प्रतिष्ठान में उपलब्ध इस Special Collection में पारंपरिक कारीगरी के साथ आकर्षक डिजाइन का भी ध्यान रखा गया है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को सुंदर और उपयोगी रूप देने की कोशिश की गई है, ताकि श्रद्धालु अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार खरीदारी कर सकें।