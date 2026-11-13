Chhath Puja 2026: छठी मैया की पूजा में चांदी की चमक! सर्राफा बाजार ने तैयार किया खास कलेक्शन

छठी मैया की पूजा के लिए चांदी के दीपक, दीये, चंचलनी, सिंदूरदानी, मांग टीका और लोटे की शानदार वैरायटी मौजूद, चौक सर्राफा बाजार में पर्व को लेकर उत्साह (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Chhath Puja Chowk Sarafa Bazar: छठ महापर्व को लेकर राजधानी के बाजारों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्व की रौनक अब सर्राफा बाजारों में भी दिखाई देने लगी है। इसी कड़ी में चौक सर्राफा मार्केट स्थित विनोद ज्वेलर्स की ओर से छठी मैया की पूजा के लिए चांदी के सामान का विशेष कलेक्शन तैयार किया गया है। प्रतिष्ठान में पूजा-पाठ से जुड़ी पारंपरिक सामग्री के साथ कई आकर्षक डिजाइन और अलग-अलग आकार के सामान उपलब्ध कराए गए हैं। खास बात यह है कि श्रद्धालु अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से पूजा के लिए चांदी के सामान का चुनाव कर सकते हैं।
छठ महापर्व के मौके पर विनोद ज्वेलर्स में चांदी के दीपक, चंचलनी, सिंदूरदानी, मांग टीका, लोटा और चांदी के सिक्कों की विशेष रेंज उपलब्ध है। इसके अलावा छठी मैया की पूजा से संबंधित कई अन्य पारंपरिक सामान भी रखे गए हैं। ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए छोटे से लेकर बड़े आकार तक अलग-अलग डिजाइन तैयार किए गए हैं। प्रतिष्ठान में उपलब्ध इस Special Collection में पारंपरिक कारीगरी के साथ आकर्षक डिजाइन का भी ध्यान रखा गया है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को सुंदर और उपयोगी रूप देने की कोशिश की गई है, ताकि श्रद्धालु अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार खरीदारी कर सकें।
इस मौके पर ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के उत्तर प्रदेश संयोजक एवं चौक सर्राफा एसोसिएशन के महामंत्री सर्राफा कारोबारी विनोद माहेश्वरी ने बताया कि छठ महापर्व को लेकर चौक सर्राफा बाजार में खास तैयारियां की गई हैं। बाजार में पर्व को लेकर उत्साह का माहौल है। व्यापारियों ने भी ग्राहकों की जरूरत और पसंद को ध्यान में रखते हुए अपनी-अपनी दुकानों पर विशेष सामान उपलब्ध कराया है।
उन्होंने बताया कि छठी मैया की पूजा में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक सामान की अपनी अलग धार्मिक और सांस्कृतिक अहमियत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए विनोद ज्वेलर्स में चांदी की पूजा सामग्री का विशेष कलेक्शन तैयार कराया गया है। इसमें ग्राहकों को अलग-अलग डिजाइन और वैरायटी देखने को मिल रही है।
विनोद माहेश्वरी ने कहा कि छठ महापर्व भारतीय संस्कृति, आस्था और परंपरा से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। इस दौरान श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और नियम के साथ छठी मैया तथा भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। व्रती महिलाएं और पुरुष परिवार की सुख-समृद्धि, खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ पूजा-अर्चना करते हैं। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान पूजा की तैयारियों में हर छोटी-बड़ी चीज का विशेष ध्यान रखा जाता है। ऐसे में चांदी के पारंपरिक पूजा सामान की मांग और पसंद को देखते हुए यह विशेष Collection तैयार किया गया है, जिससे श्रद्धालुओं को एक ही स्थान पर कई तरह के विकल्प मिल सकें।
विनोद ज्वेलर्स की इस पहल के जरिए छठ महापर्व पर पूजा के लिए चांदी के सामान की आकर्षक रेंज उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। प्रतिष्ठान में आने वाले ग्राहक अपनी जरूरत, पसंद और बजट के अनुसार सामान देख सकते हैं। चौक सर्राफा बाजार में पर्व को लेकर बढ़ती रौनक के बीच इस तरह के विशेष कलेक्शन से खरीदारी का उत्साह भी देखने को मिल रहा है।
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