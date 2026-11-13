86 सीटें, 2027 का मिशन और अखिलेश की रणनीति! सपा मुख्यालय में बड़ा चुनावी मंथन

बैठक समाप्त होने के बाद अखिलेश यादव दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस दौरान वह बैठक से जुड़े अहम मुद्दों और पार्टी की चुनावी तैयारियों को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। मिशन-2027 को लेकर सपा की यह बैठक राजनीतिक लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि अखिलेश यादव आरक्षित सीटों को लेकर पार्टी नेताओं को क्या संदेश देते हैं और चुनावी रणनीति को किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं।