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‘BJP को लाभ पहुंचाने के लिए बना गठबंधन’, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले- ओवैसी चंद्रशेखर आजाद को लेकर सिर्फ वोट बांटना चाहते हैं

AIMIM Alliance: कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने AIMIM और ASP के गठबंधन पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का गठबंधन भाजपा को फायदा पहुंचाने और वोट बांटने के लिए किया गया है।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Updated: 13 Nov 2026, 1:03 PM IST

Pramod Tiwari

प्रमोद तिवारी (फोटो सोर्स ANI)

UP Election: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के गठबंधन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद के गठबंधन पर सवाल उठाते हुए इसे भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश बताया है। उनका आरोप है कि ओवैसी पहले महाराष्ट्र और बिहार में भी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं। अब उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करके विपक्षी वोटों को बांटने की कोशिश की जा रही है। वहीं, सपा सांसद अवधेश प्रसाद और चंद्रशेखर आजाद ने भी गठबंधन को लेकर अपनी बात रखी है।

प्रमोद तिवारी बोले- भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश

कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने AIMIM और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओवैसी ने यह गठबंधन भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। प्रमोद तिवारी ने कहा कि महाराष्ट्र में भी ओवैसी ने छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। बिहार में भी इसी तरह का प्रयोग किया गया। अब उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद के साथ गठबंधन करके वोटों को बांटने की कोशिश हो रही है।

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उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा से नाराज है। भाजपा चाहे जितने गठबंधन कर ले, प्रदेश से उसकी सरकार का जाना तय है। प्रमोद तिवारी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी।

अवधेश प्रसाद बोले- अखिलेश यादव पर जनता का भरोसा

AIMIM और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि 2027 के चुनाव में प्रदेश के संसदीय ने, आम जनता ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले लिया है और अखिलेश यादव के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाया है, दूसरी तरफ भाजपा के प्रति विश्वास घटा है, भाजपा जन विरोधी है और इस सरकार को हटाने की ताकत अगर किसी में है, तो वो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव में ही है, इस तरह की तमाम अधीनस्थ चुनाव में बनती हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी।

चंद्रशेखर आजाद बोले- पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे

वहीं, गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव के रुख पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह ठीक है। मैं उनके एनालिसिस के लिए उन्हें बधाई देता हूं। मेरी लड़ाई रूलिंग पार्टी के खिलाफ है। मैंने उन्हें (साप) एक ऑफर भी दिया था। मुझे उनका यह खास स्टैंड समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने वेलकम किया है और उन्हें करना भी चाहिए। डेमोक्रेसी में, हर किसी को हक है। अगर वे मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, या जम्मू में जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो यह देखते हुए कि हम यहीं से हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हम निश्चित रूप से पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे।

हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, और हम पिछड़ों की आवाज उठाएंगे। हम सिर्फ उनके वोट लेकर घर नहीं बैठेंगे, हम उनके मुद्दों को उठाएंगे, उनकी ताकत का सोर्स बनेंगे, और उनकी आवाज बनेंगे।

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