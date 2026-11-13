‘BJP को लाभ पहुंचाने के लिए बना गठबंधन’, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले- ओवैसी चंद्रशेखर आजाद को लेकर सिर्फ वोट बांटना चाहते हैं

AIMIM और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही खुशी की बात है कि 2027 के चुनाव में प्रदेश के संसदीय ने, आम जनता ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला ले लिया है और अखिलेश यादव के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ाया है, दूसरी तरफ भाजपा के प्रति विश्वास घटा है, भाजपा जन विरोधी है और इस सरकार को हटाने की ताकत अगर किसी में है, तो वो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव में ही है, इस तरह की तमाम अधीनस्थ चुनाव में बनती हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनेगी।