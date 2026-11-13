13 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, फिर भी सजा दी जा रही’, सपा प्रवक्ता बोले- सीएम योगी तानाशाही तरीकों का सहारा ले रहे हैं

Azam Khan: जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में ED आजम खान से 16 नवंबर तक पूछताछ करेगी। इस कार्रवाई पर सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने योगी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आजम खान ने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई। फिर भी, उन्हें इसकी सजा दी जा रही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Updated: 13 Nov 2026, 11:37 AM IST

UP News

सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह (Photo IANS)

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार दिन की कस्टडी मिली है। एजेंसी उनसे 16 नवंबर तक यूनिवर्सिटी के निर्माण और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन को लेकर पूछताछ करेगी। इस कार्रवाई पर सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने आजम खान के खिलाफ कई मामलों में कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताते हुए कहा कि सीएम योगी तानाशाही तरीकों का सहारा ले रहे हैं।

ED की चार दिन की कस्टडी में आजम खान

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गुरुवार रात करीब 8:30 बजे ED की टीम गाजियाबाद की डासना जेल से अपने साथ लेकर रवाना हुई। अदालत ने एजेंसी को चार दिन की कस्टडी रिमांड दी है। उनकी सुरक्षा के लिए CISF की टीम भी साथ रही। शुक्रवार को आजम खान का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद पुलिसकर्मी उन्हें अस्पताल से लेकर रवाना हुए। ED की टीम उन्हें लखनऊ स्थित अपने जोनल ऑफिस ले जाएगी। यहां 16 नवंबर तक उनसे पूछताछ की जाएगी।

‘अपने जीवन में ऐसी भ्रष्ट पुलिस नहीं देखी’, साक्षी महाराज के बयान पर अखिलेश का तंज, बोले- भाजपा ही संकट है

ये भी पढ़ें
Akhilesh Yadav

शिक्षा का मंदिर एक मुसलामन ने बना दिया, ये गलती हो गई- आजम खान

ED की हिरासत में मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने कहा कि बच्चों को पढ़ाने का गुनाह किया है यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल बनाए शिक्षा का मंदिर एक मुसलमान ने बना दिया, ये गलती हो गई है। आजम खान का यह बयान जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच के बीच आया है। ED इस मामले में उनसे दस्तावेजों और दूसरे तथ्यों के आधार पर सवाल कर सकती है।

'सीएम योगी तानाशाही तरीकों का सहार ले रहे हैं'

आजम खान की गिरफ्तारी और ED की कार्रवाई पर सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि एक ऐसे देश और राज्य में जहां आजादी के इतने सालों बाद भी अच्छी शिक्षा सबको नहीं मिल पाई है, वहां आजम खान ने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई। फिर भी, उन्हें इसकी सजा दी जा रही है। जिस तरह से इतने बड़े नेता को कई केस में टारगेट किया जा रहा है, वह डेमोक्रेसी के लिए शर्मनाक है। तानाशाही ऐसी ही होती है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे तानाशाही तरीकों का सहारा ले रहे हैं।

जेल से बाहर आते ही ED ने किया था गिरफ्तार

आजम खान 31 अक्टूबर को करीब 11 महीने बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे। उन्हें बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिली थी। हालांकि, जेल से बाहर आते ही ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद गाजियाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया था। अब चार दिन की कस्टडी मिलने के बाद एजेंसी यूनिवर्सिटी के निर्माण, ट्रस्ट के खातों और सरकारी धन के कथित इस्तेमाल को लेकर उनसे पूछताछ करेगी।

‘भैया, आईने में देख लेना किसके साथ जा रहे हैं’, चंद्रशेखर से नाराज INDIA गठबंधन, अरविंद सावंत बोले- ओवैसी का साथ देने वाले भी BJP के साथ

ये भी पढ़ें
Asaduddin Owaisi Chandrashekhar Azad
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.