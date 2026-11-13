‘बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी बनाई, फिर भी सजा दी जा रही’, सपा प्रवक्ता बोले- सीएम योगी तानाशाही तरीकों का सहारा ले रहे हैं

आजम खान की गिरफ्तारी और ED की कार्रवाई पर सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि एक ऐसे देश और राज्य में जहां आजादी के इतने सालों बाद भी अच्छी शिक्षा सबको नहीं मिल पाई है, वहां आजम खान ने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई। फिर भी, उन्हें इसकी सजा दी जा रही है। जिस तरह से इतने बड़े नेता को कई केस में टारगेट किया जा रहा है, वह डेमोक्रेसी के लिए शर्मनाक है। तानाशाही ऐसी ही होती है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे तानाशाही तरीकों का सहारा ले रहे हैं।