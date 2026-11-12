Lucknow Chhath Puja 2026: छठ पूजा के लिए तैयार हुए 110 घाट, नगर निगम ने किए खास इंतजाम

Chhath Puja Lucknow Municipal Corporation: छठ पूजा को लेकर लखनऊ में नगर निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर के अलग-अलग इलाकों में बने घाटों पर साफ-सफाई से लेकर रोशनी, पेयजल और शौचालय तक की व्यवस्था की गई है। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर नगर निगम के सभी आठ जोनों में विशेष अभियान चलाकर घाटों को पूजा के लिए तैयार किया गया है। इस बार शहर के 47 प्रमुख और 63 छोटे घाटों पर छठ पूजा का आयोजन होगा। नगर निगम का दावा है कि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं।