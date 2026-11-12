Lucknow Chhath Puja 2026: छठ पूजा के लिए तैयार हुए 110 घाट, नगर निगम ने किए खास इंतजाम

नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर सभी आठ जोनों में तैयारियों को दिया गया अंतिम रूप (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Chhath Puja Lucknow Municipal Corporation: छठ पूजा को लेकर लखनऊ में नगर निगम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर के अलग-अलग इलाकों में बने घाटों पर साफ-सफाई से लेकर रोशनी, पेयजल और शौचालय तक की व्यवस्था की गई है। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर नगर निगम के सभी आठ जोनों में विशेष अभियान चलाकर घाटों को पूजा के लिए तैयार किया गया है। इस बार शहर के 47 प्रमुख और 63 छोटे घाटों पर छठ पूजा का आयोजन होगा। नगर निगम का दावा है कि श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं।
नगर निगम ने छठ पूजा को देखते हुए शहर के सभी प्रमुख और छोटे घाटों पर विशेष सफाई अभियान चलाया है। प्रमुख घाटों पर रंगाई-पुताई, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और झालर सजावट का काम कराया गया है। घाटों के आसपास कचरा न फैले, इसके लिए डस्टबिन भी रखवाए गए हैं। वहीं, 63 छोटे घाटों पर भी सफाई, रंगाई-पुताई और सजावट का काम पूरा कराया गया है। नगर निगम की कोशिश है कि श्रद्धालुओं को घाटों पर पहुंचते ही साफ-सुथरा और व्यवस्थित माहौल मिले।
छठ पूजा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु घाटों पर पहुंचते हैं। ऐसे में उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए नगर निगम ने पानी के टैंकर और Mobile Toilet की व्यवस्था भी की है। घाटों पर प्रकाश व्यवस्था के साथ झालरों से सजावट की गई है, जिससे शाम के समय पूजा स्थलों पर बेहतर माहौल रहे। इसके अलावा हर घाट पर Control Room भी बनाया गया है। यहां से व्यवस्थाओं पर नजर रखी जाएगी और जरूरत पड़ने पर संबंधित कर्मचारियों के साथ समन्वय किया जा सकेगा।
इस बार नगर निगम ने छठ पूजा को स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की भी तैयारी की है। इसके लिए प्रत्येक घाट पर अर्पण कलश रखा गया है। श्रद्धालुओं से अपील की जाएगी कि वे पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को नदियों और जलाशयों में प्रवाहित करने के बजाय निर्धारित कलश में डालें। इससे जल स्रोतों में पूजा सामग्री और दूसरे कचरे को जाने से रोका जा सकेगा। नगर निगम का मानना है कि इस छोटी सी पहल से गोमती समेत दूसरे जल स्रोतों को साफ रखने में मदद मिलेगी।
छठ पूजा को इस बार Zero Waste Festival के रूप में मनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। सभी घाटों पर सफाई मित्रों की तैनाती की गई है। ये कर्मचारी पूजा के दौरान घाटों और आसपास के क्षेत्रों की सफाई बनाए रखेंगे। पूजा सामग्री, फूल-माला और अन्य कचरे को निर्धारित स्थानों पर एकत्र कर उसका उचित निस्तारण किया जाएगा। नगर निगम की कोशिश है कि पूजा संपन्न होने के बाद भी घाटों पर गंदगी न फैले और पूरे इलाके में स्वच्छता बनी रहे।
नगर निगम ने सभी आठ जोनों के प्रमुख छठ घाटों पर व्यवस्थाएं की हैं। जोन-1 में लक्ष्मण मेला घाट (वार्ड जेसी बोस) और लल्लूमल घाट (वार्ड वजीरगंज) शामिल हैं। जोन-2 में लेटे हनुमान मंदिर घाट (वार्ड राजा बाजार) पर तैयारियां की गई हैं।
जोन-3 में बैरल नंबर-2 (वार्ड अयोध्या दास द्वितीय), सांझिया घाट (वार्ड कदम रसूल) और झूलेलाल घाट (मनकामेश्वर मंदिर) प्रमुख हैं। जोन-4 में गोमती नगर विस्तार (वार्ड खरगापुर) में घाट तैयार किया गया है। वहीं, जोन-5 में स्कूटर इंडिया और गौरी बाजार (वार्ड सरोजिनी नगर प्रथम) पर व्यवस्था की गई है।
जोन-6 में कुड़िया घाट (वार्ड हुसैनाबाद) और मेहंदी घाट (वार्ड दौलतगंज), जोन-7 में कुकरैल घाट (वार्ड इंदिरा प्रियदर्शनी) और जोन-8 में सैनिक स्कूल बोटिंग क्लब घाट (वार्ड राजा बिजली पासी द्वितीय) प्रमुख छठ पूजा स्थलों में शामिल हैं।
नगर निगम अधिकारियों के मुताबिक, छठ पूजा के दौरान सभी घाटों पर व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी। सफाई, पेयजल, रोशनी और अन्य सुविधाओं को लेकर कर्मचारियों को जिम्मेदारी दी गई है। नगर निगम का उद्देश्य है कि व्रती महिलाओं और श्रद्धालुओं को पूजा के दौरान साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल मिले। साथ ही लोग पूजा के साथ स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी अपनाएं। नगर निगम ने शहरवासियों से भी अपील की है कि वे पूजा सामग्री और कचरा जल स्रोतों में न डालें और घाटों को साफ रखने में सहयोग करें।
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