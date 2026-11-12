Sandeep Singh Engagement: सगाई में बजेगा कैलाश खेर का जादू, मंगेतर की एक पसंद ने बना दिया समारोह खास

कैलाश खेर के गीतों से गुलजार होगी सगाई की शाम, मेहमानों के बीच अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे मशहूर Singer (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )
Minister's Engagement Kailash Kher Live Performance: मंत्री संदीप सिंह की सगाई का कार्यक्रम इस बार खास होने जा रहा है। समारोह में संगीत का रंग जमाने के लिए मशहूर बॉलीवुड गायक कैलाश खेर को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि कैलाश खेर को बुलाने की खास मांग मंत्री की मंगेतर की ओर से की गई थी। उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए समारोह में कैलाश खेर के गीतों की महफिल सजाने की तैयारी की गई है। 14 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में मेहमानों को संगीत और मनोरंजन का खास अनुभव मिलने की उम्मीद है।
सगाई जैसे खास मौके को यादगार बनाने के लिए परिवार की ओर से विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस आयोजन में कैलाश खेर की मौजूदगी सबसे खास आकर्षण रहने वाली है। उनकी दमदार आवाज और अलग अंदाज के गीतों को सुनने के लिए मेहमान भी उत्साहित होंगे। समारोह में उनकी प्रस्तुति से शाम का माहौल संगीतमय होने की उम्मीद है।
कैलाश खेर भारतीय संगीत जगत का एक जाना-पहचाना नाम हैं। उनकी गायकी में भारतीय लोक संगीत, सूफी संगीत और पॉप-रॉक का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। उनकी आवाज का अंदाज दूसरे गायकों से काफी अलग है। यही वजह है कि उनके गीतों की अपनी अलग पहचान है। 'तेरी दीवानी', 'अल्लाह के बंदे' और 'सैयाँ' जैसे लोकप्रिय गीतों ने उन्हें देशभर में खास पहचान दिलाई है।
कैलाश खेर ने अपने संगीत करियर में बॉलीवुड के लिए कई यादगार गाने गाए हैं। वह अब तक 18 भाषाओं में 300 से अधिक गीत गा चुके हैं। हिंदी फिल्मों के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में भी उनके गीतों को पसंद किया जाता है। उनकी गायकी में मिट्टी की खुशबू और सूफियाना अंदाज साफ झलकता है। 14 नवंबर को होने वाली मंत्री संदीप सिंह की सगाई में अब संगीत का यह खास रंग समारोह की रौनक बढ़ाने वाला है। कैलाश खेर की आवाज में सजेगी यह शाम मेहमानों के लिए यादगार बन सकती है।
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