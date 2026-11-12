Sandeep Singh Engagement: सगाई में बजेगा कैलाश खेर का जादू, मंगेतर की एक पसंद ने बना दिया समारोह खास

Minister's Engagement Kailash Kher Live Performance: मंत्री संदीप सिंह की सगाई का कार्यक्रम इस बार खास होने जा रहा है। समारोह में संगीत का रंग जमाने के लिए मशहूर बॉलीवुड गायक कैलाश खेर को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि कैलाश खेर को बुलाने की खास मांग मंत्री की मंगेतर की ओर से की गई थी। उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए समारोह में कैलाश खेर के गीतों की महफिल सजाने की तैयारी की गई है। 14 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में मेहमानों को संगीत और मनोरंजन का खास अनुभव मिलने की उम्मीद है।