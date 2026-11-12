‘बोल बिगड़ गए हैं, हार का डर है’, अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, बोले- गोपालकों का अपमान अक्षम्य, 2027 में हमेशा के लिए हारेंगे

Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गोपालकों को लेकर मुख्यमंत्री की कथित टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए इसे भगवान श्रीकृष्ण का अपमान बताया। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे और दान में कथित चोरी, वाराणसी में पाल समाज पर लाठीचार्ज और राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा के अपमान का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की भाषा में हार का डर दिखाई दे रहा है। अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में हमेशा के लिए हार जाएगी।