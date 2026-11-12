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‘बोल बिगड़ गए हैं, हार का डर है’, अखिलेश यादव का सीएम योगी पर हमला, बोले- गोपालकों का अपमान अक्षम्य, 2027 में हमेशा के लिए हारेंगे

Akhilesh Yadav Statement: अखिलेश यादव ने गोपालकों पर कथित टिप्पणी को लेकर सीएम योगी पर हमला बोला। उन्होंने राम मंदिर के चंदे, पाल समाज पर लाठीचार्ज और अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा का मुद्दा भी उठाया। अखिलेश ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार होगी और पीडीए का जनाधार 95 प्रतिशत तक पहुंच गया है।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Updated: 12 Nov 2026, 10:35 AM IST

BJP UP Election 2027

सीएम योगी और अखिलेश यादव (फोटो सोर्स ANI)

Uttar Pradesh News: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गोपालकों को लेकर मुख्यमंत्री की कथित टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए इसे भगवान श्रीकृष्ण का अपमान बताया। अखिलेश ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे और दान में कथित चोरी, वाराणसी में पाल समाज पर लाठीचार्ज और राजमाता अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा के अपमान का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की भाषा में हार का डर दिखाई दे रहा है। अखिलेश ने दावा किया कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में हमेशा के लिए हार जाएगी।

राम मंदिर के चंदे में चोरी के मामले में बड़े गिरोह को दी गई क्लीन चिट- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि गोपालकों’को अपशब्द कहकर प्रकारांतर में गोपाल अर्थात् भगवान श्रीकृष्ण का जो अपमान उप्र के मुख्यमंत्री महोदय ने मंच से किया है वो अक्षम्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के चढ़ावे, चंदे और दान की चोरी के मामले में एक बड़े गिरोह को क्लीन चिट दे दी गई। अखिलेश ने कहा कि अब भगवान कृष्ण को लेकर भी अपमानजनक बातें कही जा रही हैं। उन्होंने इसे सनातन धर्म से अलग अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश बताया।

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सपा प्रमुख ने वाराणसी में पाल समाज पर लाठीचार्ज और राजमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की प्रतिमा के कथित अपमान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण और देवी अहिल्याबाई से कोई जुड़ाव नहीं है।

दूसरे व्यक्ति को बुलाने पर भी उठाए सवाल

अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में एक दूसरे व्यक्ति को बुलाए जाने पर भी निशाना साधा। उन्होंने दोनों के पहनावे, भाषा और भगवान राम-कृष्ण को लेकर दिए गए बयानों में समानता बताई। उनका आरोप है कि ऐसे लोगों के जरिए समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। उन्होंने लिखा कि कृपया सनातनी वस्त्रों को पहनकर इतनी निम्नस्तरीय भाषा न बोलें। अखिलेश ने मुख्यमंत्री को उनके संवैधानिक पद की मर्यादा याद दिलाते हुए कहा कि सार्वजनिक रूप से बोलते समय पद की प्रतिष्ठा और भाषा का ध्यान रखना चाहिए।

मां, पत्रकार और अधिकारियों के अपमान का लगाया आरोप

सपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का अहंकारी व्यवहार एक युवा की मौत के बाद उसकी दुखी मां तक का तिरस्कार कर चुका है। अखिलेश ने कहा कि प्राचार्यों, पत्रकारों और ईमानदार अधिकारियों को भी अपशब्दों से अपमानित किया जाता रहा है। उन्होंने लिखा कि शालीन विचार से ही शालीन भाषा जन्म लेती है। दरअसल इनके संदर्भ में शालीनता का अभाव ही नहीं, घोर अकाल भी है।

2027 में भाजपा की हार का किया दावा

अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में 2024 और 2026 की हार का जिक्र करते हुए कहा कि इसी वजह से मुख्यमंत्री के बोल बिगड़ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ये 2027 में हमेशा के लिए हारेंगे। अगर ये जीत रहे होते तो हमारी नहीं, अपनी और अपनी उपलब्धि की बात करते।

उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को 5 प्रतिशत अहंकारियों, वर्चस्ववादियों और प्रभुत्ववादियों के मुकाबले 95 प्रतिशत पीडीए की लड़ाई बताया। अखिलेश का दावा है कि पीडीए में अब हर समाज के पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग शामिल हो गए हैं। इसी आधार पर उन्होंने पीडीए का जनाधार 85 प्रतिशत से बढ़कर 95 प्रतिशत होने की बात कही।

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