‘सपा सरकार में अयोध्या पर चलाई गई थी गोलियां’: अखिलेश के बयान पर भड़के दयाशंकर सिंह, याद दिलाया इतिहास

सपा प्रमुख अखिलेश यादव की दीपोत्सव और दिवाली को लेकर दी गई हालिया टिप्पणी पर पलटवार करते हुए मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान अयोध्या को क्या दिया था? आज अयोध्या में 'दीपोत्सव' इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा है कि दुनिया भर के लोगों को लग रहा है मानो कलयुग में त्रेतायुग जैसा माहौल हो और भगवान राम लौट आए हों। सपा शासनकाल में तो अयोध्या के विकास के लिए बजट तक आवंटित नहीं किया गया था। उल्टा उनके शासन में भगवान राम के भक्तों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए गए थे। दयाशंकर ने कहा कि इस प्रकार से उनको इस मामले में नहीं बोलना चाहिए।