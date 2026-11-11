चाचा शिवपाल और रामगोपाल का नाम लेकर अखिलेश ने कह दी बड़ी बात, बोले- आशीर्वाद पहले से है

अखिलेश यादव के इस बयान में शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के प्रति सम्मान और परिवार के रिश्तों का जिक्र नजर आता है। उन्होंने दोनों नेताओं के नामों को भगवान शिव और भगवान राम से जोड़ते हुए कहा कि उनके घर में शिव और राम पहले से मौजूद हैं और उन्हें आशीर्वाद भी मिलता रहता है।समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव दोनों ही वरिष्ठ और अहम नेता हैं। पार्टी के राजनीतिक सफर में दोनों की अपनी अलग भूमिका रही है। ऐसे में अखिलेश यादव का यह बयान परिवार और पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं के महत्व को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है।