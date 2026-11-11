2027 चुनाव की तैयारी तेज: बीजेपी ने घोषित किए विधानसभा प्रभारी, विवेक आनंद वर्मा को गोरखपुर सदर का जिम्मा

UP BJP 133 Assembly Incharges List: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की हरी झंडी मिलने के बाद पार्टी ने राज्य की 133 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारियों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस कदम का मकसद जमीनी संगठन को मजबूत करना और बूथ स्तर तक चुनावी तैयारियां तेज करना है।