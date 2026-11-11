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लखनऊ

2027 चुनाव की तैयारी तेज: बीजेपी ने घोषित किए विधानसभा प्रभारी, विवेक आनंद वर्मा को गोरखपुर सदर का जिम्मा

UP BJP 133 Assembly Incharges List: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 की तैयारियों को तेज करते हुए भाजपा ने 133 विधानसभा सीटों के प्रभारियों की घोषणा कर दी है।
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लखनऊ

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Shaitan Prajapat

Updated: 11 Nov 2026, 10:02 PM IST

BJP

बीजेपी (Photo: IANS/File)

UP BJP 133 Assembly Incharges List: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की हरी झंडी मिलने के बाद पार्टी ने राज्य की 133 विधानसभा सीटों के लिए प्रभारियों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस कदम का मकसद जमीनी संगठन को मजबूत करना और बूथ स्तर तक चुनावी तैयारियां तेज करना है।

गोरखपुर और आसपास की सीटों पर किसे मिला जिम्मा?

पूर्वांचल की कई महत्वपूर्ण सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। गोरखपुर सदर विधानसभा का जिम्मा विवेक आनंद वर्मा को सौंपा गया है। गोरखपुर ग्रामीण सीट की जिम्मेदारी उमाशंकर साहनी को दी गई है। देवरिया सदर से संजय सिंह और पथरदेवा से हेमंत पाठक को प्रभारी बनाया गया है।

आजमगढ़ और कुशीनगर में भी तैनाती

आजमगढ़ सदर सीट पर हनुमंत प्रसाद सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। गोपालपुर में ऋषिकांत राय और कुशीनगर की पडरौना सीट पर मारकंडेय शाही को प्रभारी नियुक्त किया गया है। इन सीटों को चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है।

बूथ प्रबंधन पर जोर

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा ने पूर्वांचल की संवेदनशील सीटों पर अनुभवी चेहरों को तैनात कर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और बूथ प्रबंधन मजबूत करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। पार्टी नेतृत्व ने सभी प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे तुरंत अपने क्षेत्रों में सक्रिय हों, कार्यकर्ता बैठकें करें और चुनावी तैयारियों की समीक्षा करें।

चुनावी मोड में संगठन

यह नियुक्तियां 2027 के चुनाव से पहले पार्टी को चुनावी मोड में ले जाने का हिस्सा हैं। कमजोर बूथों की पहचान, स्थानीय मुद्दों पर रणनीति और जमीनी फीडबैक पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। अन्य दल भी अपनी तैयारियां बढ़ा रहे हैं, जिससे प्रदेश का सियासी माहौल गरमाने लगा है।

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