शिवपाल यादव का बड़ा बयान: अयोध्या जाने से सपा का मुस्लिम वोट नहीं खिसकेगा, 2027 में बनेगी अखिलेश सरकार

मीडिया से बातचीत करते समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Ayodhya Muslim Vote Bank: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव इटावा पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा के कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवपाल यादव के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की राजनीति, अयोध्या जाने और SIR को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपनी बात रखी।
शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग सेक्युलर विचारधारा में विश्वास रखते हैं और सभी को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार लोगों को जोड़ रही है। इसी वजह से विरोधी घबराए हुए हैं। शिवपाल ने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे।
अयोध्या जाने को लेकर मुस्लिम वोटों के समाजवादी पार्टी से दूर होने की चर्चाओं पर शिवपाल यादव ने साफ कहा कि अयोध्या जाने से सपा का मुस्लिम वोट नहीं छिटकेगा। उनके इस बयान को प्रदेश की सियासत में चल रही उन चर्चाओं के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है, जिनमें अयोध्या जाने के मुद्दे को मुस्लिम मतदाताओं के रुख से जोड़कर देखा जा रहा है।
SIR प्रक्रिया के दौरान हिंदू वोट कटने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर भी शिवपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी हार मान चुके हैं, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। शिवपाल के इस बयान के साथ इटावा में सपा की राजनीतिक गतिविधियों और 2027 के चुनाव को लेकर पार्टी के दावों की चर्चा भी तेज हो गई है।
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