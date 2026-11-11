शिवपाल यादव का बड़ा बयान: अयोध्या जाने से सपा का मुस्लिम वोट नहीं खिसकेगा, 2027 में बनेगी अखिलेश सरकार

Ayodhya Muslim Vote Bank: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव इटावा पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सपा के कई नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवपाल यादव के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश की राजनीति, अयोध्या जाने और SIR को लेकर चल रही चर्चाओं पर अपनी बात रखी।