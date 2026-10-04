इटावा में 18 वर्षीय युवती ने खाया जहरीला पदार्थ, पीजीआई में उपचार के दौरान मौत, पड़ोसी पर आरोप

Young woman commits suicide in Etawah: इटावा में युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जिसे पीजीआई में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। युवती की मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। मृतक परिवार के सदस्यों ने पड़ोसी युवक पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक परिजनों की तहरीर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच की जा रही है। घटना थाना सैफई क्षेत्र के डेरा बंजारा का है।