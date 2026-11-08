‘राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर क्या कार्रवाई हुई’, इटावा से अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना; 12 नवंबर को जाएंगे अयोध्या

अखिलेश यादव ने अयोध्या में विकास कार्यों के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के नाम पर किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया है। जब सरकार जमीन लेती है तो उसका मुआवजा बाजार दर के हिसाब से मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के निर्माण की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े किए। बारिश के दौरान सड़कों पर जलभराव का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि विकास के नाम पर बड़ी रकम खर्च की गई, लेकिन जमीन पर उसका कोई परिणाम दिखाई नहीं दिया।