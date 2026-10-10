इटावा में अखिलेश यादव ने कहा- 50 दिन बाद चुनाव की तारीख आ जाएगी, सबसे बड़ी परीक्षा उत्तर प्रदेश में होगी

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान बचाने की लड़ाई को गांव-गांव तक ले जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों, नौजवानों और व्यापारियों को धोखा दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। जनता अब बदलाव चाहती है और 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में PDA गठबंधन बड़ी जीत हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से ही लोकतंत्र मजबूत होगा। अखिलेश यादव नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सैफई आए थे। जहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। ‌