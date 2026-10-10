मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि: सैफई में जुटेगा पूरा यादव परिवार, सपा के बड़े नेता देंगे श्रद्धांजलि

Mulayam Singh Yadav Death Anniversary: समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर शनिवार को इटावा के सैफई में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उनके समाधि स्थल पर होने वाले कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल सिंह यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव समेत परिवार के सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए शुक्रवार से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। समाधि स्थल के पास मंच और बैठने की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं के भी पहुंचने की उम्मीद है।