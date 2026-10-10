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मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि: सैफई में जुटेगा पूरा यादव परिवार, सपा के बड़े नेता देंगे श्रद्धांजलि

Mulayam Singh Yadav: समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर शनिवार को इटावा के सैफई में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें अखिलेश यादव समेत परिवार के सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे।
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इटावा

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Ankit Sai

Oct 10, 2026

Akhilesh Yadav

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव फोटो एएनआई

Mulayam Singh Yadav Death Anniversary: समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर शनिवार को इटावा के सैफई में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उनके समाधि स्थल पर होने वाले कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल सिंह यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव समेत परिवार के सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम के लिए शुक्रवार से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। समाधि स्थल के पास मंच और बैठने की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं के भी पहुंचने की उम्मीद है।

हेलीकॉप्टर से सैफई पहुंचेंगे अखिलेश

पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए सैफई हवाई पट्टी पहुंचेंगे। उनके साथ डिंपल यादव, शिवपाल सिंह यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे।

समाधि स्थल पर की गई तैयारियां

कार्यक्रम को लेकर शुक्रवार से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। सैफई में मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल के पास बने स्थायी मंच पर टेंट लगाया गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम में आने वाले लोगों के बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। आयोजन में बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है।

मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर हर साल सैफई स्थित उनके समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस दौरान परिवार के सदस्य, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस बार भी कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है।

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Updated on:

10 Oct 2026 10:50 am

Published on:

10 Oct 2026 10:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Etawah / मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि: सैफई में जुटेगा पूरा यादव परिवार, सपा के बड़े नेता देंगे श्रद्धांजलि

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