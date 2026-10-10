‘ताकत के बल पर जनता को नहीं रोक पाएगी सरकार’, अखिलेश यादव ने BJP पर साधा निशाना, बोले- आंदोलनकारियों को रोका तो हर जगह बनेगा जंतर-मंतर

Uttar Pradesh Politics News: दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और कथित वोट चोरी के विरोध में प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आंदोलनकारियों का समर्थन किया है। उन्होंने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि किसी के रोके नहीं रुकेगा अब दिल्ली में देश जुटेगा, अखिलेश ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने ताकत के बल पर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो यह उसकी बड़ी भूल होगी। उन्होंने जंतर-मंतर को नई चेतना और जागरण का प्रतीक बताते हुए कहा अखिलेश यादव ने कहा कि अगर सरकार ने आंदोलनकारियों को रोका तो देश में हर जगह जंतर-मंतर बन जाएगा।