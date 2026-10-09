AIMIM का यूपी में बड़ा दांव: तीसरा मोर्चा नहीं बना तो सभी 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव

AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मऊ में मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि पार्टी की तैयारी पहले 200 सीटों पर बताई जा रही थी, लेकिन संगठन का काम पूरे 403 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है। उन्होंने कहा, 'अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो 200 सीटों पर तैयारी है। लेकिन इंशाअल्लाह, जल्द ही उत्तर प्रदेश में नई राजनीतिक हलचल दिखेगी। एक मजबूत तीसरा मोर्चा बनेगा और इसकी घोषणा जल्द होगी। वरना हमारा मोर्चा सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा।' पार्टी पिछले कुछ वर्षों से यूपी में अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है।