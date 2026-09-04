बसपा से शुरू हुआ सफर, सपा होते हुए भाजपा तक पहुंचे उमेश चंद्र पांडेय, अब वापसी की खबर पर दिया बड़ा बयान

पूर्व विधायक ने भाजपा कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर आने वाली अपुष्ट खबरों को सच न मानें। उनका कहना है कि उनके राजनीतिक रुख को लेकर किसी भ्रम की जरूरत नहीं है। मधुबन की राजनीति में उमेश चंद्र पांडेय की खास बात यह है कि उनका सफर बसपा से शुरू होकर सपा और फिर भाजपा तक पहुंचा है। यही वजह है कि उनके किसी भी राजनीतिक कदम को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो जाती है। फिलहाल उन्होंने बसपा में वापसी की चर्चाओं को खारिज कर दिया है। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मधुबन की सियासत में उनकी भूमिका और भाजपा के भीतर उनकी सक्रियता पर नजर बनी रहेगी।