Nirmohi Akhara Chitrakoot: 114 साल पुराने निर्मोही अखाड़े पर बाढ़ की मार! दीवारें दरकीं, रोज 1000 लोगों को मिलने वाली अन्न सेवा भी बंद

इन तमाम मुश्किलों के बीच निर्मोही अखाड़े की सबसे पुरानी धार्मिक परंपरा अब भी जारी है। यहां पिछले 114 वर्षों से अखंड राम नाम का पाठ चल रहा है। बाढ़ का पानी परिसर में पहुंचा, भवन को नुकसान हुआ, राशन खराब हो गया और संतों की रहने की व्यवस्था बदलनी पड़ी, लेकिन राम नाम का क्रम नहीं टूटा। संत विपरीत परिस्थितियों में भी अखंड राम नाम का पाठ जारी रखे हुए हैं। यही इस समय निर्मोही अखाड़े की सबसे बड़ी तस्वीर है, एक तरफ ऐतिहासिक भवन और अन्न सेवा को बचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ 114 साल पुरानी आस्था और परंपरा को हर हाल में जारी रखने का संकल्प। अब संतों की मांग है कि बाढ़ के बाद हुए नुकसान का आकलन कर प्रशासन नदी कटान रोकने और अखाड़े की सुरक्षा के लिए स्थायी इंतजाम करे, ताकि अगली बाढ़ फिर वही संकट लेकर न लौटे।