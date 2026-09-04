Hapur Petrol Pump CCTV: डीजल के पैसे मांगे तो 5 KM तक Scorpio से घसीटा! हापुड़ में सेल्समैन के साथ खौफनाक वारदात

मामले में पिलखुवा कोतवाली पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस अब पेट्रोल पंप और आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है। फुटेज के आधार पर गाड़ी और उसमें सवार लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस मामले में किसी आरोपी की गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। 2 हजार रुपये के भुगतान से शुरू हुआ विवाद आखिर 5 किलोमीटर तक सड़क पर घसीटने की घटना में कैसे बदल गया, अब पुलिस इसी कड़ी को जोड़ने में जुटी है।