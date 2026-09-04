Charu Chaudhary: कौन हैं चारू चौधरी? फैशन डिजाइनर से RLD की साइलेंट पॉवर तक, अब अखिलेश के खिलाफ क्यों संभाला मोर्चा?

सहारनपुर की रैली ऐसे समय हुई है जब UP Election 2027 की तैयारी तेज हो चुकी है। पश्चिमी यूपी में RLD अपना प्रभाव मजबूत करने की कोशिश कर रही है और जाट राजनीति के साथ दूसरे सामाजिक समीकरणों पर भी फोकस कर रही है। ‘चवन्नी’ विवाद के बाद ‘स्वाभिमान’ को राजनीतिक मुद्दे के तौर पर सामने रखना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यानी चारू चौधरी का मंच से उतरना महज पति के समर्थन का बयान नहीं था। इसे जयंत चौधरी के राजनीतिक सम्मान, चौधरी परिवार की विरासत और पश्चिमी यूपी के सामाजिक समीकरणों को एक साथ साधने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं, रैली में जयंत चौधरी ने भी अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि वह किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहते, लेकिन सामने से बार-बार बयान आने पर जवाब देना पड़ता है।