‘मस्जिद में घुसे ही थे कि पहुंची ATS’, हापुड़ के शेरपुर से 2 संदिग्ध हिरासत में, पाकिस्तान कनेक्शन पर पूछताछ

UP ATS Action Hapur Sherpur: स्वतंत्रता दिवस से पहले उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (UP ATS) को बड़ी सफलता मिली है। यूपी के हापुड़ जिले में बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव शेरपुर स्थित कुरैशियान मस्जिद से शुक्रवार को सुरक्षा एजेंसी ने दो संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया है। जांच के दौरान पता चला कि दोनों युवक बाइक खड़ी करने के बाद मस्जिद में घुसे थे। थोड़ी ही देर बाद ATS की टीम मस्जिद में दाखिल हुई और दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद टीम दोनों को अपने साथ लेकर मेरठ रवाना हो गई। मौके से एक संदिग्ध बाइक भी बरामद हुई है।