12वीं की छात्रा ने लगाए गंभीर आरोप, अर्थशास्त्र का शिक्षक गिरफ्तार; पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज

हापुड़ : उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के एक इंटर कॉलेज से शिक्षक और छात्रा के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली रोड स्थित एसएसवी इंटर कॉलेज की कक्षा 12 की एक छात्रा ने अर्थशास्त्र के शिक्षक डॉ. विजय कुमार मित्तल पर मानसिक उत्पीड़न, अनुचित व्यवहार और धमकी देने के आरोप लगाए हैं। छात्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।