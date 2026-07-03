अखिलेश यादव के करीबी पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी को आया हार्ट अटैक, सिविल अस्पताल पहुंचे सपा मुखिया

राजेंद्र चौधरी के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव, PC- Patrika
लखनऊ : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी की शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें आनन-फानन में लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उन्हें हार्ट अटैक आने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है।
राजेंद्र चौधरी की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनकी जांच और उपचार में जुट गई। अस्पताल प्रशासन उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण किए जा रहे हैं।
उधर, जैसे ही इस घटना की जानकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिली, वह तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचे। अखिलेश यादव ने डॉक्टरों से मुलाकात कर राजेंद्र चौधरी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके इलाज की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। अस्पताल में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी पहुंचना शुरू हो गया, जिससे वहां राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गईं।
राजेंद्र चौधरी समाजवादी पार्टी के सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं और लंबे समय से पार्टी की नीतियों को मुखरता से जनता और मीडिया के सामने रखते रहे हैं। पार्टी संगठन और नेतृत्व के बेहद करीबी माने जाने वाले चौधरी की तबीयत बिगड़ने की खबर से सपा कार्यकर्ताओं में चिंता का माहौल है।
फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। अस्पताल प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। चिकित्सकीय जांच रिपोर्ट आने के बाद ही उनकी स्वास्थ्य स्थिति और हार्ट अटैक की आशंका को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।
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