अखिलेश यादव के करीबी पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी को आया हार्ट अटैक, सिविल अस्पताल पहुंचे सपा मुखिया

उधर, जैसे ही इस घटना की जानकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को मिली, वह तुरंत सिविल अस्पताल पहुंचे। अखिलेश यादव ने डॉक्टरों से मुलाकात कर राजेंद्र चौधरी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके इलाज की व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। अस्पताल में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का भी पहुंचना शुरू हो गया, जिससे वहां राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गईं।