BJP Horse Trading Allegations: चंद्रशेखर आजाद के बयान पर सपा की मुहर, भाजपा पर लगाया विपक्ष के सांसद-विधायक तोड़ने का आरोप

सहारनपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में शब्बीरपुर कांड से जुड़े एक मामले में पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भगवान को किसी धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उनके नाम पर राजनीति और कारोबार करने वालों को पैसों की जरूरत होती है। भाजपा ने भगवान राम के नाम पर राजनीति की और चुनाव जीते, लेकिन अब श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए धन को लेकर बेहद गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। उन्होंने सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा है।