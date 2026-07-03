Ketan Murder Case: केतन हत्याकांड में आया नया मोड़, चेतन के क्लासमेट को पुलिस ने लिया हिरासत में

Lohagad Fort Murder Investigation: पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच लगातार चल रही है। मामले में मुख्य आरोपी चेतन चौधरी और सिया गोयल से पूछताछ जारी है। अब इस केस में नया मो़ड़ सामने आया है और मामले में सिया और चेतन के अलावा एक और व्यक्ति पर पुलिस को शक हुआ है जो चेतन का क्लासमेट बताया जा रहा है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि चेतन के क्लासमेट को पूरी साजिश की जानकारी थी। शक के आधार पर पुलिस ने उसे भी हिरासत में ले लिया है।