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BAT-BMS Ban: केंद्र सरकार ने दो चाइनीज ऐप को किया ब्लॉक, ई-रिक्शा चालक अब नहीं होंगे परेशान

सोशल मीडिया पर ई-रिक्शा रोकने वाले चाइनीज एप पर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। चालकों को हो रही परेशानी के बाद सरकार के आदेश के बाद प्लेस्टोर से BAT-BMS एप को हटा दिया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटा दिया है। दरअसल, इस कार्रवाई में दो एप डिलीट किए गए।
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भारत

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Ashib Khan

Jul 03, 2026

bat bms app download

BAT BMS समेत 2 एप प्लेस्टोर से हटाए गए (Photo-X)

BAT-BMS Ban: सोशल मीडिया पर ई-रिक्शा रोकने वाले चाइनीज एप पर केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। चालकों को हो रही परेशानी के बाद सरकार के आदेश के बाद प्लेस्टोर से BAT-BMS एप को हटा दिया है। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से हटा दिया है। दरअसल, इस कार्रवाई में दो एप डिलीट किए गए। 

बता दें कि बीएटी-बीएमएस ऐप का इस्तेमाल दूर से ई-रिक्शा को बंद करने के लिए किया जाता था। इसके सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी वायरल हुए थे, जो कि चालकों की परेशानी को दिखा रहे थे। सरकार ने सुरक्षा और गलत इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए ऐप हटाने का फैसला लिया है। वहीं मामले की जांच और निगरानी चल रही है।

नोट- खबर अपडेट की जा रही है।

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Updated on:

03 Jul 2026 12:44 pm

Published on:

03 Jul 2026 12:31 pm

Hindi News / National News / BAT-BMS Ban: केंद्र सरकार ने दो चाइनीज ऐप को किया ब्लॉक, ई-रिक्शा चालक अब नहीं होंगे परेशान

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