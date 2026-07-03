BAT-BMS Ban: केंद्र सरकार ने दो चाइनीज ऐप को किया ब्लॉक, ई-रिक्शा चालक अब नहीं होंगे परेशान

बता दें कि बीएटी-बीएमएस ऐप का इस्तेमाल दूर से ई-रिक्शा को बंद करने के लिए किया जाता था। इसके सोशल मीडिया पर वीडियो भी काफी वायरल हुए थे, जो कि चालकों की परेशानी को दिखा रहे थे। सरकार ने सुरक्षा और गलत इस्तेमाल की आशंका को देखते हुए ऐप हटाने का फैसला लिया है। वहीं मामले की जांच और निगरानी चल रही है।