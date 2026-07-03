BAT-BMS APP से सड़क पर बंद कर दे रहे ई-रिक्शा, चालक हो रहे परेशान; एक्सपर्ट ने बताया कितने साल की हो सकती है सजा

इसका इस्तेमाल सड़क पर मनचले चलते ई-रिक्शा को बंद करने के लिए कर रहे हैं। दरअसल, कई कम कीमत वाले BMS में पासवर्ड सुरक्षा बेहद कमजोर होती है या बिल्कुल नहीं होती। ऐसी स्थिति में यदि बैटरी का ब्लूटूथ खुला है, तो करीब 10 से 15 मीटर की दूरी पर मौजूद व्यक्ति इस ऐप के जरिए ई-रिक्शा की बैटरी को कनेक्ट कर लेते है, फिर बैटरी का डिस्चार्ज फंक्शन बंद कर दिया जाता है। चूंकि यही फंक्शन मोटर को बिजली सप्लाई करता है, इसलिए इसे बंद करते ही ई-रिक्शा तुरंत रुक सकता है।