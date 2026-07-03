Weather News: दिल्ली, राजस्थान, बिहार समेत 19 राज्यों में मसूलाधार बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार के अनुसार उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले 4 दिनों तक मध्य भारत में मानसून ज्यादा सक्रिय रहेगा। 3 से 6 जुलाई तक कई राज्यों में अत्यधिक भारी व भारी बारिश की संभावना है। शुक्रवार व शनिवार को महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा व दक्षिण कर्नाटक में रेड अलर्ट व पूर्वी राजस्थान व पूर्वी मध्यप्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 40 से 70 किमी प्रति घंटा की तेज हवाओं के चलने की आशंका भी है।