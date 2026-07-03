कैबिनेट से संगठन तक होगा बदलाव! जानें क्या है बीजेपी की नई रणनीति

मोदी कैबिनेट में भी बदलाव की अटकलें लगाई जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मानूसन सत्र से पहले केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल देखने को मिल सकता है। NDA सदन में दो-तिहाई बहुमत हासिल करना चाहती है, क्योंकि सरकार को कई अहम विधेयक पास कराने है। विपक्षी दलों के कई सांसद एनडीए में शामिल हुए है, ऐसे में जिन सांसदों ने इसका नेतृत्व किया है। उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। जिसमें राघव चड्ढा का नाम सबसे आगे चल रहा है। राघव चड्ढा के नेतृत्व में ही आप के 7 राज्य सभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए थे।