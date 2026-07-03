‘फैसलों में फर्जी एआई सामग्री का इस्तेमाल जहरीली गैस जैसा’, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया के लिए बताया विनाशकारी

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस - एआई (Artificial Intelligence - AI) के इस्तेमाल को लेकर गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा कि अगर इसे बिना किसी नियमन के इस्तेमाल करने दिया गया, तो यह न्यायिक कार्य संस्कृति को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि जिस न्यायिक प्रक्रिया और फैसले में फर्जी एआई सामग्री को कानूनी नजीर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो पूरी प्रक्रिया को दूषित कर देती है। यह कानून के शासन को कमजोर करता है। ऐसे फैसलों को जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक क्षेत्र में एआई से फर्जी सामग्री का इस्तेमाल वैसा ही है, जैसा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव। यह अदृश्य और विनाशकारी है, जो न्यायिक प्रक्रिया की मूल भावना को नष्ट कर सकता है।