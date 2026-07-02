मुंबई में भारी बारिश का असर, एयर इंडिया ने यात्रियों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

Air India Travel Advisory: मुंबई में भारी बारिश के मद्देनजर एयर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयरलाइन ने कहा है कि खराब मौसम के कारण मुंबई से आने-जाने वाली उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से यात्रा पर निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का ताजा स्टेटस जांचने और समय से पहले एयरपोर्ट पहुंचने की अपील की गई है। साथ ही एयर इंडिया ने बताया कि वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। साथ ही, मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद ग्राउंड टीम यात्रियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी। एयरलाइन ने यात्रियों से धैर्य और सहयोग बनाए रखने की भी अपील की है।