Monsoon Update: आज से 5 दिन आंधी, तूफान और बारिश, यूपी, दिल्ली और राजस्थान के लिए Good News!

IMD Weather Update: मानसूनी बारिश को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है। मौसम विभाग ने कहा कि यूपी, दिल्ली और राजस्थान में अगले पांच दिन जमकर बारिश होगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में अगले 5 दिनों यानी 6 जुलाई तक तेज हवाओं, बिजली चमकने और बादलों की गरज के साथ बारिश हो सकती है। IMD ने पश्चिम यूपी के जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मॉनसून की भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है।