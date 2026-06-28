दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, चली तेज आंधी, गर्मी से मिली राहत; IMD ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया

Delhi NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को रविवार शाम गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। दिनभर तेज धूप और चिपचिपी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था, लेकिन शाम होते-होते मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाएं चलने लगीं, आसमान में बादल छा गए और कई इलाकों में धूल भरी आंधी देखने को मिली। मौसम बदलते ही लोगों ने राहत की सांस ली और कई लोग घरों से बाहर निकलकर ठंडी हवा का आनंद लेते नजर आए।