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दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, चली तेज आंधी, गर्मी से मिली राहत; IMD ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया

Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में रविवार शाम तेज आंधी और हवाओं से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली। मौसम विभाग (IMD) ने गरज-चमक, बारिश और 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
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नई दिल्ली

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Imran Ansari

Jun 28, 2026

Delhi weather news

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज

Delhi NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को रविवार शाम गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली। दिनभर तेज धूप और चिपचिपी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर रखा था, लेकिन शाम होते-होते मौसम ने अचानक करवट ले ली। तेज हवाएं चलने लगीं, आसमान में बादल छा गए और कई इलाकों में धूल भरी आंधी देखने को मिली। मौसम बदलते ही लोगों ने राहत की सांस ली और कई लोग घरों से बाहर निकलकर ठंडी हवा का आनंद लेते नजर आए।

कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका

मौसम में आए इस बदलाव के बाद भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक, अगले कुछ घंटों में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है।

रविवार दोपहर तक राजधानी में उमस इतनी ज्यादा थी कि लोग घर से बाहर निकलने से बच रहे थे। कई इलाकों में ऐसा लग रहा था जैसे तापमान वास्तविक तापमान से कहीं ज्यादा हो। लेकिन शाम को तेज हवा चलते ही मौसम काफी सुहावना हो गया और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। इससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली।

सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी होगा

हालांकि, मौसम विभाग ने लोगों को लापरवाही न बरतने की सलाह भी दी है। IMD का कहना है कि आंधी और बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पार्क या छत पर जाने से बचें। पेड़ों, बिजली के खंभों और कमजोर दीवारों या टिन शेड के नीचे खड़े न हों। अगर आप सड़क पर हैं तो वाहन धीरे चलाएं, क्योंकि तेज हवाओं और धूल की वजह से कुछ समय के लिए दृश्यता कम हो सकती है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम ऐसा ही बना रह सकता है। बीच-बीच में बादल छाए रहेंगे, कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है और तेज हवाओं का दौर भी जारी रह सकता है। इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन खराब मौसम के दौरान सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी होगा।

कुल मिलाकर, कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान दिल्ली-एनसीआर के लोगों के लिए मौसम का यह बदलाव किसी राहत से कम नहीं रहा। हालांकि, मौसम विभाग ने साफ कहा है कि ऑरेंज अलर्ट को हल्के में न लें और खराब मौसम के दौरान जरूरी सावधानी जरूर बरतें।

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Updated on:

28 Jun 2026 07:08 pm

Published on:

28 Jun 2026 07:06 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, चली तेज आंधी, गर्मी से मिली राहत; IMD ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया

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