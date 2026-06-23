दिल्ली-NCR में धूल भरी आंधी और बारिश से बदला मौसम; IMD ने अगले 6 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद समेत एनसीआर के इलाकों के लिए अगले छह दिनों का विशेष मौसम अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 24 जून (बुधवार) को क्षेत्र में धूल भरी आंधी चलने, आसमान में बादल छाए रहने और कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। तेज हवाओं के कारण तापमान में अस्थायी गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि 25 जून (गुरुवार) को मौसम फिर से करवट लेगा और तेज धूप निकलने के साथ अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आगामी सप्ताहांत के दौरान एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत पर देखने को मिलेगा। इसके प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में बीच-बीच में धूल भरी हवाएं चल सकती हैं और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या छिटपुट बारिश भी हो सकती है।