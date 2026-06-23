दिल्ली की झुग्गियों में नई उम्मीद: 2025 तक बसे परिवारों के लिए खुलेगा पक्के घर का रास्ता

Delhi Slum Scheme: राजधानी दिल्ली की झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच हुई अहम बैठक में दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति, 2026 को मंजूरी दे दी गई है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में हुई शहरी आश्रय सुधार बोर्ड डुसिब की 36वीं बोर्ड बैठक में फैसला लिया गया कि पुनर्वास के लिए पात्रता की आखिरी तारीख 1 जनवरी 2025 मानी जाएगी। इस फैसले से उन परिवारों को भी पक्का घर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, जो पहले पुरानी नीति की वजह से इस योजना से बाहर रह गए थे। सरकार के मुताबिक नई नीति से दिल्ली के करीब 4 लाख परिवारों को फायदा मिल सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद परिवार को सम्मान के साथ रहने के लिए बेहतर घर मिले। उन्होंने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर ‘जहां झुग्गी, वहीं मकान’ के सपने को पूरा करने की दिशा में काम कर रही हैं।